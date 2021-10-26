«Вот это сдоба»: Бузова в прозрачном комбинезоне сверкнула пышными ягодицами на камеру

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится привлекать к себе внимание. Она уже несколько лет строит карьеру певицы, а также демонстрировала свои навыки на льду, когда участвовала в «Ледниковом периоде». Теперь она занимается съемками в новых проектах. Артистка недавно выступила в Белграде на открытии чемпионата мира по боксу. Она выступила в алом боди, не скрывая красоту фигуры.

Минувшим летом Ольга поправилась. Однако поклонники отмечают, что телеведущая стала выглядеть еще привлекательнее. Сама артистка также не перестает подчеркивать свои налившиеся формы. На этот раз она приняла участие в фотосессии для глянца. Бузова облачилась в прозрачное невесомое боди с поясом. Наряд полностью просвечивал, но звезда не стала надевать нижнее белье.

Сначала она продемонстрировала изящный бюст. Потом Ольга стала позировать у зеркала, обнажив пышные ягодицы. Она покрасовалась на камеру, поманив формами.

Поклонники были взбудоражены таким откровенным образом. Многие также отметили, что у телеведущей фигура стала более пышной. «Какая аппетитная», «Откуда такой орех?», «Скоро Ким обгонишь», «Прозрачное все! Ну Оля», «Какой срам, оденься нормально», «Бельишко забыла?», «Взбухли вишенки», «Ох, ну и красота», «Собой любуется, сама красуется», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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