«Брючки забыла?»: Бузова в кожаном жакете блеснула изящными бедрами на улице Белграда

Телеведущая на два дня приехала в столицу Сербии, чтобы открыть Чемпионат мира по боксу. Но для начала она увидела ночную жизнь Белграда.

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится путешествовать. Раньше она редко позволяла себе поездки, отдыхая только на день рождения. Но в этом году телеведущая решила пересмотреть свои взгляды. Все лето она находилась то в Африке, то в Минске. также артистка успела дважды отдохнуть в Европе. С наступлением осени у нее прибавилось работы, но накануне звезда прилетела на частном самолете в Сербию.

Обычно Ольга старается совмещать приятное с полезным. После репетиции открытия Чемпионат мира по боксу, она отправилась на прогулку. Телеведущая была в лосинах и косухе оверсайз. Она поужинала в таверне и увидела крепость. А вот ближе к ночи артистка решила переодеться и отправится в ресторан. Бузова предстала в кожаном жакете на запах и нюдовых туфлях-лодочках. Она продефилировала по улице.

Поклонники были взбудоражены, так как звезда едва прикрыла бедра. Она засветила всю красоту своих стройных ног. Но позже Ольга показала, что под жакетом скрывается мини-платье. Она посетила несколько мест, чтобы увидеть ночную жизнь города.

«Сербы очень красивые! Просто очень красивые люди! И девушки, и джентельмены прям очень, нереальные», — заметила артистка.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит сама Бузова, но нашлись и те, кто подверг ее критике. «Брючки забыла?», «Опять длинные ноги показала всем», «Оля, ну лучше одеваться теплее, не мая на дворе», «Какая блондинка, просто чудо как хороша», «Оленька гуляет, ноги выставляет, голову вскружает», «Какой срам», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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