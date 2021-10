«Опять трусами светишь»: Бузова сбросила платье, сверкнув округлыми прелестями в Белграде

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится удивлять поклонников. В этом году она приложила много сил, чтобы принять участие в новых проектах. Телеведущая ездила в Африку, где вела шоу с Михаилом Галустяном, а также стала членом жюри в проекте «Х-Фактор. Беларусь». А не так давно ей довелось сняться в голливудском фильме. Артистка признавалась, что на этом останавливаться не собирается.

И хоть недавно Ольге пришлось отметить большой концерт в Москве, она выступила перед огромной аудиторией в Белграде. Российская певица открыла Чемпионат мира по боксу в Сербии. Для выхода на сцену она выбрала алое платье в пол с пышными рукавами. Наряд скрыл ее фигуру. В нем Бузова исполнила песню «Катюша». А вот потом она скинула наряд и осталась в одном алом боди и черных ботфортах.

Телеведущая блеснула изящными ягодицами на публике. Она исполнила один из своих хитов Not enough for me. При этом Ольга виляла бедрами и демонстрировала всю красоту фигуры в эфире 120 стран.

Поклонники отметили, что артистка, которая недавно призналась, что поправилась, прекрасно выглядит. Многие одарили ее комплиментами. Но нашлись и те, кто осудил ее за пикантный лук. «Зажгла, очень эффектно», «Срамота», «Ну была же в платье, все прилично. Зачем разделась, не дома же?», «Опять трусами светишь», «Оля, какие формы, как это мощно», «Стоило наряд подобрать вечерний, а не вот это», — стали писать пользователи Сети.

