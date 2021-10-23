«Как будто не дочка моя»: Бузова в юбке плиссе цвета Барби и джемпере с воротничком изумила маму

Ольга Бузова не перестает раскрывать в себе новые таланты. Уже пять лет она строит карьеру певицы, но свой большой концерт ей пришлось перенести в этом году из-за локдауна. При этом телеведущая также задействована в ряде проектов, почти каждый день ездит на съемки и тренировки. Этой осенью она регулярно меняет образы. Еще в сентябре звезда заявила, что будет носить мини-юбки, несмотря на холод.

И если на улице Ольга появляется в куртка и пальто, то на съемках носит юбки и платья. На этот раз она продемонстрировала наряд цвета Барби на шоу «Бузова на кухне». В кадре телеведущая появилась в юбке плиссе и клетчатом джемпер с воротничком «Клодин». Ее волосы были собраны в две косички и уложены в пучок. Артистка приготовила мексиканское блюдо — тако. При этом за ней наблюдала мама Ирина Александровна.

«Ты так все аккуратно делаешь. С ума сойти! Как будто не дочка моя», — отметила родительница.

Сама Ольга обрадовалась тому, что у нее получилось вкусное тако. Она даже угостила всю съемочную группу едой. А поклонники восхитились нарядом телеведущей. Многие отметили, что ей идет такой лук.

«Никогда Вашу маму не узнаю, всегда смотрю и гадаю, что за девушка с какой передачи звезда», «Зачем маму фотошопишь?»,» Оля для мамы приоделась. Все в меру«, «Оля, если маме волосы нарастить, она будет выглядеть лет на 25», «Примерная девочка рядом с мамой», — прокомментировали пост подписчики.

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