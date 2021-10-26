«Ну прелесть же!»: Кудрявцева покрасовалась в кремовом платье оверсайз с разрезом на молнии

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она привыкла к тому, что на нее постоянно обращено внимание зрителей и поклонников. Каждый раз для эфира стилисты подбирают ей женственные и яркие образы. Она ведет передачи «Звезды сошлись и «Секрет на миллион». В кадре зачастую она появляется в брючных костюмах и платьях с акцентом на талии.

А вот в обычной жизни Кудрявцева часто носит более лаконичные образы. Также ей нравится одеваться в спортивном стиле. Ранее даже Ксения Собчак похвалила ее за смену стиля. Она считает, что носить платья со стразами и рюшами — это излишество. На этот раз Лера похвасталась новым нарядом. Она продемонстрировала стройные ноги в кремовом платье осерсайз с капюшоном и разрезом на молнии.

«Машуля платье сшила. Просто бомба, смотрите! Под кроссовочки, мягенькое, с разрезом, модненькое. Ну прелесть же!» — отметила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что ей такой образ идет. «Да, это ваш стиль», «Сразу видно, что удобно», «Какая прелесть», «Это просто идеально. Как же вам идет этот цвет», «Ну красота неземная», «Какие стройные ноги», «Так сложно поверить, что вам 50 лет», «Согласна, очень модно выглядит», — прокомментировали пост подписчики.

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