«Маша готова!»: Кудрявцева засняда дочку в пуховом комбинезоне и шапке с ромашками на прогулке

Лера Кудрявцева не скрывает, что ей нравится проводить время с родными. В этом году она отпраздновала свое 50-летие. Однако поклонники не перестают удивляться тому, как молодо выглядит телеведущая. Она ведет несколько передач на телевидении, а также часто соглашается вести концерты и другие мероприятия. А вот выходные блондинка посвящает дочке Марии Макаровой. Девочке не так давно исполнилось три года.

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На этот раз Лера запечатлела ее на прогулке. Наследница телеведущей была облачена в пуховой комбинезон с принтом и вязаную шапку с ромашками. Малышка прыгала на игровой площадке. В какой-то момент она увидела других детей и решила пойти в другую зону, где нашла место, откуда можно прыгать. Кудрявцева запечатлела, как бесстрашно Мария прыгает с камня. При этом она красовалась перед мамой.

«Раз, два, три! Ловкость!» — сказала кроха. «Класс!» — восхитила мам. «Теперь без телефона! Просто. Ты считай!» — отметила Мария. «Раз, два три!» — послушалась телеведущая. «Маша готова! Маска есть, наушники есть! Все, готова!» — заверила малышка. «Ну все, в космос можно, Машуль!» — резюмировала Лера.

Недавно в космосе побывала актриса Юлия Пересильд. За нее переживали многие звезды, включая Кудрявцеву. По всей видимости, она вместе с дочкой наблюдала за полетом артистки, поэтому маленькая Маша стала поклонницей космонавтов. А поклонники восхитились тем, какой артистичной растет наследница звезды. «Вот это прыжки», «Командует мамой, посмотри», «Правильно, лучше без телефона», «Умная девочка», «Какая кокетка растет», — написали пользователи Сети.

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