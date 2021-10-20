«Нам холод не страшен»: Кудрявцева в черном пальто с тонким шарфом предстала на прогулке

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на ТВ. Она привыкла к тому, что часто оказывается в центре внимания. Телеведущая ранее любила носить наряды со стразами и платья с рюшами и воланами. Однако в последние годы стиль блондинки изменился, что заметила даже Ксения Собчак. Для эфиров она часто облачается в брючные костюмы, а в обычной жизни предпочитает более комфортные наряды.

На этот раз Лера отправилась на прогулку. Компанию ей составил не муж Игорь Макаров, а известный журналист Табриз Шахиди. Телеведущая запечатлелась с ним на фоне зеленых елок. Она предстала в черном классическом пальто с акцентными рукавами. Кудрявцева дополнила его тонким шарфом, который был декорирован металическими кольцами. Она обняла своего коллегу.

«Нам ни холод не страшен, ни надвигающиеся локдауны. Мы будем верить в чудо и сознательность граждан. И сверкать!» — отметил Табиз.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера в 50 лет. Многие оценили ее осенний аутфит. «Лера красавица, очень женственная», «Фото стильно», «Какие вы классные», «Такие сияющие лица», «Такая элегантная», «И даже подумать нельзя, что ей 50 лет! Ну девушка цветущая», — прокомментировали пост подписчики.

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