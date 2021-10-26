«Хороша»: постройневшая Анфиса Чехова в бюстгальтере и трусиках танга сразила публику

Телеведущая во время отдыха в Мексике вышла на улицу в одном белье.

Анфиса Чехова в свое время вела передачу для взрослых. Это и сделала ее знаменитостью. Теперь она чаще всего становится ведущей шоу о моде или выступает в качестве эксперта. Анфиса не скрывает, что реклама в соцсетях также приносит ей внушительных доход. Она признавалась, что именно ее нестандартная фигура привлекает внимание поклонников. Но это также мешает звезде обрести счастье в личной жизни.

Недавно Чехова отдохнула в Мексике. Она провела время в компании подруг. Во время отпуска телеведущая много загорала. Она демонстрировала фигуру в соблазнительных нарядах и купальниках. Анфиса похудела, чем удивила фанатов. На этот раз она продемонстрировала пикантные кадры, на которых вышла а улицу в нижнем белье. Телеведущая надела тюрбан и солнцезащитные очки для колорита.

Чехова в бюстгальтере с полоску и трусиках танга блеснула изящными изгибами фигуры. Лишь живот она прикрыла книгой. При этом телеведущая подразнила «ложбинкой греха». Реакция фанатов и даже коллег последовала мгновенно.

«Я восхищаюсь божественными изгибами наших женских тел и роскошью кружев и шелков, в которые талантливые дизайнеры наши шикарные тела одевают», — написала сама Анфиса.

«Хороша», — заявила Анастасия Макеева. «Вот чертовка», «Ну такую фигуру скрывать — грех», «Это не просто изгибы, а стрелы, поражающие в самое сердце», «Ох, ну у вас и талия, при таких объемах! С ума сойти», «Красотища», «Образ просто чума», — прокомментировали пост подписчики.

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