Анфиса Чехова долгое время вела передачу для взрослых. Она не скрывает, что теперь у нее более разнообразная работа, так как ее приглашают вести разные мероприятия. Более того, Анфиса участвовала в разных телевизионных шоу. В свои 43 года она продолжает следить за фигурой. За последние месяцы телеведущая так преобразилась, что недавно изумила даже своих коллег, опубликовав фото с отдыха.

Чехова провела время в Мексике в компании подруг. На пляже она позировала в необычном купальнике. Леопардовый лиф с узором из роз подчеркнул ее пышный бюст, а трусики на шнуровки не скрыли упругие бедра. Телеведущая так похудела, что похвасталась плоским животом и тонкой талией. Анфиса дополнила свой лук алой шляпкой и солнцезащитными очками с толстой оправой.

«Настроение лежать на мексиканском пляже и пить коктейли. Но я еду начинать новую главу моей жизни!» — написала звезда.

Кадры вызвали бурную реакцию. Многие осыпали ее комплиментами. «Как красиво! Просто идеальная красота», — заявила Татьяна Терешина. «Огонь», — присоединилась Лера Кудрявцева. «Купальник крутецкий», «Фигурка — мечта», «Ого, какая вы вкусная и сдобная», «Так похудели, так похорошели», «Откуда вы взялись? Такая талия — космос», — прокомментировали пост подписчики.

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