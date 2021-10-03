«Стройнит и удлиняет ноги»: Анфиса Чехова умело подчеркнула фигуру необычным нарядом

Анфиса Чехова – активный пользователь инстаграм, большую часть публикаций в котором – ее личные фотографии в самых разных образах. Телеведущая следит за трендами и умело подбирает наряды. На этот раз она позировала в необычном костюме. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Зульфия Образцова отметила, что Анфиса четко подобрала и продумала детали.

«Черный цвет в юбке визуально уменьшает пышные бедра, а имея продолжение в колготках и туфлях на шпильке, создается вертикаль, которая стройнит и удлиняет ноги. Очень эффектно смотрится белый верх вертикальными черными линиями на контрасте с ассиметричной жилеткой. Все это также визуально стройнит и вытягивает фигуру. Девушкам с пышными формами следует взять на заметку все эти стилистические приемы», — сказала Образцова.

Справка Teleprogramma.pro

Зульфия Образцова — персональный стилист и Fashion продюсер фотосъемок. Образование: Европейская Академия Имиджа; Школа Моды и Стиля «Фаберлик» на базе МГУ. Опыт работы — год.

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