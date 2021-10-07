«Одна жаркая ночь»: Чехова заинтриговала фанатов, запечатлевшись в компании гламурного спутника

Несколько лет назад Анфиса Чехова развелась с актером Гурамом Баблишвили. С тех пор ее личная жизнь – тайна за семью печатями. Телеведущая скрывает все от фанатов, но периодически подогревает интерес публики, публикуя снимки с мужчинами.

На этот раз Анфиса запечатлелась с гламурным молодым человеком и оставила провокационную подпись.

«Одна горячая ночь», — написала Чехова.

Подписчики сразу же начали расспрашивать телеведущую, кто бы это мог быть, но ответа не получили.

На фото Анфиса позировала в легком платье с леопардовым принтом, фасон которого подчеркнул ее стройную фигуру. Правда, худоба Чеховой нравится не всем ее фанатам. Многие из них комментариях пишут о том, что раньше телеведущая выглядела лучше.

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