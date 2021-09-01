Экс-жена Эмина в брюках кюлотах и белой блузке проводила сына от прошлых отношений в школу

Эмин Агаларов в прошлом году развелся со второй женой Аленой Гавриловой. Для поклонников такое решение было неожиданном, так как супруги были вместе всего около двух лет и успели обзавестись дочкой Афиной. Но после развода артист подарил бывшей жене дом, где она живет с наследницей и своим сыном Рустамом-младшим, которого родила в прошлых отношениях с «водочным королем» Рустамом Тарико.

Этим летом Алена отдохнула в Греции. Она делилась кадрами с Сардинии. А вот Эмин смог побыть с дочкой, которую вывез на море. В последний день лета экс-жена певца вернулась в Москву. А 1 сентября она с радостью проводила своего сына в школу. Светская львица поделилась кадрами, на которых позировала с учеником, который перерос ее. Гаврилова предстала в черных кюлотах и белой блузке. А вот ее сын был в школьной форме с галстуком.

«1 сентября! Ура! А мы в 9-й», — похвасталась девушка.

Поклонникам редко удается увидеть старшего наследника Алены. Многие поразились тому, как он вырос. «Какой пацан», «Вот это он вымахал», «Мама словно сестра, такая молодая», «Красивый ученик», «По прическе видно, что парень хороший», «Алена, похорошела», «Вот это стильна мама», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что экс-избранник Гавриловой делал ей много подарков. Тарико даже выкупил право назвать редкую орхидею, открытую на Мадагаскаре, именем «Алена Гаврилова», но их роман не увенчался свадьбой.

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