«Слова не нужны»: экс-жена Эмина в черном платье свободного кроя отметилась у озера Комо

Алена Гаврилова устроила себе второй отпуск. Она поделилась кадрами из Италии, где проводит время и ее бывший возлюбленный.

Эмин Агаларов давно стал завидным женихом. Однако пока ему не удалось создать крепкую семью. В прошлом году певец расстался со второй женой Аленой Гавриловой. Они прожили около двух лет вместе. Даже ради дочки Афины супруги не стали сохранять брак. При этом Эмин подарил экс-жене дом, где она живет с наследницей и своим сыном от прошлых отношений. При этом артист часто навещает свою дочку и не так давно тепло поздравил Алену с днем рождения.

Минувшим летом бывшая возлюбленная Агаларова отдыхала в Греции. Она делилась кадрами, на которых позировала то в вечерних платьях, то в пляжных нарядах. А вот 1 сентября светская львица была в Москве и сама отвела своего сына Рустама в школу. Как оказалось, бывшая жена артиста решила продлить себе лето. Она приехала в Италию. 14 сентября девушка поделилась кадрами с озера Комо.

Сама Гаврилова позировала в черном платье оверсайз на тонких бретельках. Подобные наряды вошли в моды. Вера Брежнева и другие звезды успели приобрести такие платья. Примечательно, что светская львица показала столик на побережье и бокалы.

«Слова не нужны», — написала она.

Поклонники обрадовались увиденным фото, так как Эмин тоже отдыхает в Италии. Многие посчитали, что экс-супруги вместе проводят время. «Все и так понятно. Можно уж и совместные фото выложить!», «Очень красиво и атмосферно», «И Эмин там! Что происходит?», «Какая красота, и вы очень красивая», «Прекрасная леди», — прокомментировали пост подписчики.

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