Сама элегантность: Лопырева в белом жакете с баской и юбке годе показала тонкие щиколотки

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Она также построила карьеру телеведущей и модели. В 38 лет блондинка может похвастаться стройной фигурой. При этом всего два года назад она стала мамой, родив сына Марка Лео. В последнее время Лопырева много путешествует. Но почти все лето она провела в России с мужем Игорем Булатовым, и лишь недавно вернулась в Дубай.

Не первый год Лопырева организовывает разные мероприятия. На днях состоялся гала-вечер в рамках фестиваля русской культуры Russian Gala. На ужине появилась даже ее подруга Нюша с мужем Игорем Сивовым. Сама блондинка щегольнула в вечернем платье-бюстье.

Теперь у Виктории появилось больше свободного времени, поэтому она посетила закрытую презентацию уникальной коллекции предметов Фаберже в Дубае. Для выхода в свет модель выбрала белоснежный костюм. Юбка годе и приталенный жакет с баской подчеркнули ее стройность. Лопырева сделала акцент на лодыжках и показала тонкие щиколотки. Туфли-лодочки и сумка завершили ее образ.

«Меня воображение сразу перенесло в дворцовые палаты Эрмитажа, и я ощутила ностальгию по России, которая всегда сопровождает меня в любой части мира через следы своего богатого культурного наследия», — призналась звезда.

Поклонники восхитились элегантным луком Виктории. Многие одарили ее комплиментами. «Вы сияете, где бы вы ни находились. Вы красивая и драгоценная женщина», «Какой у вас красивый наряд», «С вашим загаром белый очень к лицу», «Просто леди», «Обожаю ваш стиль, выглядите бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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