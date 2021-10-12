«Роскошный образ жизни»: Лопырева в алом платье-бюстье с корсетом вышла в свет в Дубае

Виктория Лопырева после победы в конкурсе «Мисс Россия» стала знаменитостью. Она построила карьеру модели, стала послом чемпионата мира по футболу в 2018 году, а теперь блондинка много путешествует и часто организовывает светские рауты и фестивали. Не так давно он посетила Россию, где почти каждый вечер появлялась на разных мероприятиях и виделась с друзьями.

А теперь Виктория вернулась в Дубай, где любит проводить время с сыном Марком Лео. На этот раз она отправилась а вечеринку в фешенебельный отель. Жена Игоря Булатова принарядилась по такому случаю. Она позировала перед камерами в алом платье-бюстье в пол с корсетом и разрезом на юбке. Босоножки на шпильке и сумка в виде сверкающего шара дополняли лук. Объемные локоны и макияж с акцентом на глаза завершили ее образ.

«Мои поздравления семья! Лучшие люди и невероятная атмосфера! Счастлив быть послом SLS Dubai, так как это гораздо больше, чем просто место для проживания в Дубае, но еще и очень творческий роскошный образ жизни! Мы взорвали», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие одарили ее комплиментами. «Как всегда, огонь», «Удачный образ, вам идет», «Всегда восхищаюсь вашими образами!», «Нереальная женщина, стиль», «Выглядите шикарно, конечно», «Сногсшибательно! Это прекрасно», «Яркая ночь у вас выдалась», «Вика, вы как всегда неотразима!», «Вика, вы очень вдохновляете быть красивой», — прокомментировали пост подписчики.

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