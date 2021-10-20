«Как раздобрела»: Ольга Бузова в трусиках-шортах поразила «сдобными» ягодицами

Ольга Бузова является популярной персоной в России. Она не перестает открывать в себе новые таланты и предпочитает не обращать внимание на критику. В этом году телеведущая снялась в нескольких новых проектах, а также стала играть во МХАТе. Осенью она начала активно готовится к большому концерту. Артистка решила впечатлить фанатов и начала заниматься танцами на пилоне.

Несмотря на то, что летом Ольга поправилась, она без стеснения носит короткие платья и юбки. А многие поклонники решили, что блондинка похорошела. Ранее свои способности и грацию она показала Ивану Урганту, но даже после этого Бузова продолжила тренироваться. На этот раз она облачилась в белый топ и черные трусики-микрошортики. Телеведущая сделала несколько оборотов вокруг шеста, демонстрируя пластику и пышные бедра.

Поклонники были сражены тем, как выглядит 35-летняя телеведущая. Ольга получила массу комплиментов. «Ох, какая стала», «Вот это трансформация», «Как раздобрела», «Такие бедра, хочется потрогать», «Вот это мягушка», «Оля, как ты преобразилась», «Раздобревшие булочки», «Как мне нравится твоя фигурка», «Ну прям что надо», «Грация есть, полет есть», «Сочная стала», — прокомментировали кадры подписчики.

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