«Ох, носики ежиков показались»: Асмус в пудровом платье обнажила упругий бюст на камеру

Кристина Асмус уже давно не только снимается в кино, но и играет в театре. Актриса прославилась после роли в сериале «Интерны». Однако потом она не раз отметилась в фильмах, где ей приходилось сниматься в откровенных постельных сценах. Ее не раз подвергали критике, но Асмус предпочитает не обращать на это внимание. А после развода с Гариком Харламовым она стала чаще публиковать пикантные кадры в соцсетях.

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Во время работы Асмус решила заснять себя на видео. Вид девушки многих поразил. Она предстала с растрепанным хвостиком и размазанным макияжем. При этом ее лицо, Язык и даже зубы стали зелеными. Актриса была облачена в пудровое платье с глубоким декольте, засветив округлый бюст. Она решила рассказать о случившемся. При этом Кристина не прикрывала свои прелести.

«Ну все, ребят. Облили меня зеленкой. Слава богу, не настоящей, в кадре. И слава богу, был один дубль. Я не представляю вообще, как все это будет смываться. Ой, я люблю свою работу», — поделилась звезда.

Поклонники были взбудоражены тем, как выглядит Асмус. Некоторые даже не сразу заметили, что ее лицо испачкано. «Ну какая красота, грудь на виду», «Ох, носики ежиков показались», «Очень удачный ракурс», «А можно так всегда ходить?», «Не заметила ваше лицо, так как декольте все перекрывает», «Ох, носики ежиков показались», «В таком наряде и без белья, как-то слишком», «Какая сочная», — стали писать пользователи Сети.

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