Кристину Асмус с новой прической поклонники перепутали с Ольгой Бузовой

Кристина Асмус рассказала фолловерам, что снимается в новом фильме, где играет гламурную блондинку. Для этой роли актриса нарастила ресницы, ногти и сделала накладные белые локоны, в общем превратилась в картинную блондинку из анекдотов.

Звезда «Текста», кроме того, сделала высокий хвост, с которым, пожалуй, в жизни ее никто не видел и опубликовала это фото в Instagram. Подписчики Кристины Асмус незамедлительно отреагировали на смену ее имиджа. Любопытно, что многие пользователи перепутали ее на фото с Ольгой Бузовой, которая в последнее время тоже вернулась в свой изначальный образ и вновь стала светловолосой с длинными локонами.

«Думала — Ольга Бузова», «Да, стиль похож», «И я так сразу подумала!», «Тоже так подумала сначала», «А я подумала – Водонаева», — написали в комментариях микроблога почитатели Асмус.

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