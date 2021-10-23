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«Ура!»: Харламов показал реакцию Асмус, когда она «отобрала» половину его имущества

Шоумен и актриса развелись в прошлом году.

«Ура!»: Харламов показал реакцию Асмус, когда она «отобрала» половину его имущества
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ показал реакцию своей бывшей жены актрисы Кристины Асмус, когда та стала обладательницей половины его имущества. В гости на проект пришла тиктокерша Алина Ким. Она очень обрадовалась, когда Воля и Харламов пригласили ее на сцену для записи совместного тиктока.

Гарик Харламов, Павел Воля и Алина Ким
Гарик Харламов, Павел Воля и Алина Ким. Фото: кадр из шоу «Камеди Клаб»

«Вы очень веселый человек. Я не знал, что в таком юном возрасте начинается деменция», — подшутил над Ким Павел Воля.

«Последний раз у меня так радовалась женщина, которая у меня половину отобрала. Ура!»

Гарик Харламов

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в прошлом году. Ради общей дочери Анастасии они продолжают поддерживать общение. При этом общий дом Харламов переписал на наследницу.

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Тэги

Алина КимГарик ХарламовКанал ТНТКристина АсмусШоу "Камеди клаб"