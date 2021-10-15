«Какая круглая!»: Кристина Асмус обнажила свою мягкую «булочку»

В одном из последних постов личного микроблога бывший жены Гарика Харламова – Кристины Асмус – появилась смелая фотография знаменитости. Обнаженная артистка прикрыла самые интимные места белоснежным одеялом.
Кристина с ярким макияжем плюхнулась после тяжелого рабочего дня в кровать. Асмус позировала абсолютно голая. Упругие ягодицы актрисы выглядывали из-под мягкого одеяла.
«Пост заряжен на комментарии «А где мужик?», предложения накормить меня, а также на вопросы «Где хештеги?!»», – пошутила Асмус.
«Какая круглая!», «Кристина, ты крутая, жги дальше», «Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно», «Вот бы каждое утро наблюдать такую картину», «Желанная такая лежишь, мужика тебе надо», «Я бы тоже повалялся рядом!», «Афродита в постели», – восхитились дерзкой и сексуальной Кристиной ее поклонники.
Напомним, ранее фанаты Кристины Асмус вычислили предполагаемого возлюбленного артистки. По словам фолловеров бывшей избранницы Гарика Харламова бойфрендом стройной блондинки стал продюсер телесериалов Борис Кокин.
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