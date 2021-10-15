«Какая круглая!»: Кристина Асмус обнажила свою мягкую «булочку»

больше по теме

«Надо было и Гарика пять лет не показывать»: сообщившая о новом бойфренде Асмус насмешила народ

Некоторые поклонники считают, что актриса из фильма «Текст» выдумала свой бурный роман, пытаясь хоть как-то восстановить образ секс-символа на фоне слухов о том, что Гарик Харламов нашел новую подругу.