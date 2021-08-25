«Ребенок вернулся с каникул»: Брежнева показала подросшую дочку от бизнесмена Кипермана

Вера Брежнева уже длительное время счастлива в браке с Константином Меладзе. Они предпочитают скрывать личную жизнь. Даже вместе в свет они выходят крайне редко. При этом композитор создает песни для своей возлюбленной. Этим летом они вместе отдыхали в Италии, где у них есть дом, а также провели время в Греции. Артистка иногда показывала кадры с отдыха, демонстрируя идиллию.

Не раз Вера признавалась, что мечтает подарить двоих детей мужу. И это при том, что у Меладзе есть две дочки и сын. Также у самой певицы есть наследники: 20-летняя дочка Соня, которая живет и учится в США, а также 11-летняя Сара, рожденная от бизнесмена Михаила Кипермана. Зимой артистка провела время с детьми в Дубае. Она рассказывала, что постоянно поддерживает с ними связь. А 25 августа Брежнева увиделась с младшей дочкой. Они вместе сходили в кафе.

Артистка запечатлела наследницу с подругой. Школьница предстала в вязаном топе с принтом и черном кардигане оверсайз. Сара учится в Киеве, поэтому чаще видит маму, чем ее сестра.

«Пригласила своих потрясающих девушек на обед. Когда ребенок вернулся с каникул уже не ребенком», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как подросла дочка артистки. Многие отметили, что она очень похожа на маму. «Да, выросла она», «Какая красивая», «Сара безумно красивая», «Какая она интересная», «Светлый ребенок», «Уже скоро женихи будут», «Мамина дочка».

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