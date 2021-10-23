Наши любимые Митяй и Женя: Добрынин и Стеценко запечатлелись вместе на съемках «Сватов»

В Сеть попал кадр из третьей части нашумевшего проекта.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился кадр со съемок картины. На снимке можно увидеть исполнителя роли Митяя актера Николая Добрынина и совсем еще маленькую Женю Ковалеву. Ее роль в третьей части досталась Софии Стеценко.

«Кого увидели на фото?» — задали вопрос фанаты сериала «Сваты».

«Наши любимые Митяй и Женя», «Митьку и Женьку сразу узнали, а за камерой Иван Степанович стоит», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Николай Добрынин сыграл в «Сватах» друга и кума Ивана Будько – Митяя. София Стеценко снималась в роли Жени Ковалевой в третьей и четвертой части сериала.

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