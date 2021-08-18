Считает роль проходной и бесхитростной: почему Николай Добрынин не любит Митяя из «Сватов»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилось поздравление, адресованное актеру Николаю Добрынину с 58-м днем рождения. Также фанаты картины рассказали о творческом и личном пути актера, который прославился по роли развязного Митяя Буханкина в сериале «Сваты».

«Зрители настолько полюбили его героя, что было решено снять отдельное сюжетное ответвление, посвященное именно этому, по сути эпизодическому, герою — и сериал «Байки Митяя» снискал ту же всенародную любовь и признание. Хотя сам актер считает эту роль довольно проходной и бесхитростной, и не любит, когда его личность ассоциируют исключительно с Митяем». Фанаты

«Боже, как я его обожаю. Наш любимый Митяй», «С днем рождения Николая Добрынина. Наш любимый актер. Прекрасно сыграл свою роль», «Долгих лет жизни нашему любимому Митяю», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» была доснята в Грузии в июле нынешнего года. На экраны картина со всеми полюбившимися героями выйдет в конце осени.

Смотрите также: