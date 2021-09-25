«А я хочу таким быть»: «Митяй» Николай Добрынин из «Сватов» стал неузнаваем, полностью поседев

Актер очень сильно изменился за последнее время.

Звезда «Сватов» знаменитый Митяй в исполнении актера Николая Добрынина стал неузнаваем. На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась видеозапись с актером. Он очень сильно поседел за последнее время.

«Многие мне говорят: «Ой, пожалуйста, покрась волосы». А я хочу таким быть. Я раньше подкрашивал волосы оттеночно». Николай Добрынин

«Красавчик! Очень нравится», «Очень сильно действительно постарел наш любимый Митяй», «Митяй хорош в любом образе», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Николай Добрынин – одна из главных звезд «Сватов». В сериале он блистательно исполнил роль Дмитрия Ивановича Буханкина или просто Митяя. По сюжету, он является другом и кумом Иван Будько в исполнении актера Федора Добронравова.

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