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«Будьте бдительны, господа»: Инна Королева ответила на слухи, что «Сваты-7» выйдут первого ноября

Как отметила актриса, возможно, первого ноября покажут какой-то другой сезон.

«Будьте бдительны, господа»: Инна Королева ответила на слухи, что «Сваты-7» выйдут первого ноября
Инна Королева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Инна Королева в сторис Instagram ответила на слухи, что первого ноября выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».

«Да, и еще чуть не забыла. Вот забыла же. Только сейчас вспомнила. В Интернете ходит информация, что первого ноября выйдут «Сваты-7». Это неверная информация, поэтому будьте бдительны, господа».

Инна Королева

Как отметила Инна Королева, возможно, «Сваты» и выйдут первого ноября где-то на каком-то канале, но это будут не «Сваты-7». «Возможно, это будет какой-то другой сезон. Так что люблю вас», — заметила Инна Королева.

Напомним, что седьмой сезон «Сватов» был доснят минувшим летом в Грузии. На экраны он должен выйти в ноябре.

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