«Премьера в ближайшее время!»: анонсирован трейлер сериала «Сваты-7»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился фрагмент трейлера нашумевшей картины.
«Официально! Украинский канал «1+1» анонсировал трейлер «Сватов-7». Следите за новостями в нашей группе. Премьера в ближайшее время! Ура!»
Напомним, что сериал «Сваты-7» был доснят минувшим летом в Грузии. На экраны он должен выйти в ноябре нынешнего года.
Ранее режиссер Андрей Яковлев отмечал, что седьмые «Сваты» станут последними. Больше снимать продолжение картины не будут.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.