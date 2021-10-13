«Премьера в ближайшее время!»: анонсирован трейлер сериала «Сваты-7»

Совсем скоро картину покажут по телевидению.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился фрагмент трейлера нашумевшей картины.

«Официально! Украинский канал «1+1» анонсировал трейлер «Сватов-7». Следите за новостями в нашей группе. Премьера в ближайшее время! Ура!» Фанаты

Напомним, что сериал «Сваты-7» был доснят минувшим летом в Грузии. На экраны он должен выйти в ноябре нынешнего года.

Ранее режиссер Андрей Яковлев отмечал, что седьмые «Сваты» станут последними. Больше снимать продолжение картины не будут.

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