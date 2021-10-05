«Сценарий переписывался»: Инна Королева раскрыла новые интересные детали съемок «Сваты-7»

Как отметила актриса, промежуток времени во время съемок был очень растянут.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась запись, на которой актриса Инна Королева раскрыла в беседе с подписчиками интересные детали съемок.

«Сериал снимали четыре года. Начинали работу над ним еще в 2017 году. Промежуток времени очень растянут. Сценарий переписывался. Поэтому сколько будет серий и о чем даже мне будет интересно узнать». Инна Королева

Как заметила Королева, не все актеры были в Грузии, но все главные звезды снимались в седьмой части сериала. «С Анной Кошмал редко общается, но мы не враги. С ней все прекрасно и хорошо. Она – молодец. В фильме все актеры повзрослели. Время идет и все меняется. Посмотрите на свои фотографии в три года и удивитесь, почему вы сейчас так не выглядите», — заметила Инна Королева.

Напомним, что сериал «Сваты-7» был доснят минувшим летом в Грузии. На экраны он должен выйти в декабре.

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