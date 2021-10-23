«Ой, мама! Все булочки в песке»: Летучая в бикини грациозно блеснула загорелой «сдобой»

Елена Летучая не скрывает, что известность к ней пришла после того, как она стала вести программу «Ревизорро». Но потом она начала вести другие передачи и возглавила «Мастерскую Елены Летучей» факультета журналистики МИТРО. Несмотря на то, что одно время телеведущая воздерживалась от поездок, вот уже несколько лет она снова путешествует уже с мужем Юрием Анашенковым.

Летучая побывала в самых разных странах, но для отдыха она снова выбрала Мальдивы. Этой осенью она наслаждается теплой погодой на райских островах. 42-летняя блондинка не стесняется демонстрировать свою фигуру в бикини. На этот раз она устроила фотосессию на пляже в модном принтованном купальнике. Лиф едва прикрыл пышный бюст Елены, который успел загореть.

Она также села прямо на песок, любуясь океаном. При этом Летучая засветила упругие бедра. Она грациозно позировала на белом пляже.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Фигура у вас отпад», «Елена смотришься сексуально», «Хорошая! Ровненькая такая вся», «Классная шляпа для защиты лица от солнца», «Ой, мама! Все булочки в песке», «Поджарила близняшек», «Просто божественная», «Очень круто выглядите в 40», — прокомментировали пост подписчики.

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