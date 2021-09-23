«Словно девочка!»: Лена Летучая полетала на вертолете в трендовой юбке

Экс-ведущая программы «Ревизорро» — Лена Летучая — предстала на вертолетной прогулке в белоснежной теннисной юбке и вязаном джемпере. Свежее фото из путешествия знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Летучая облачилась в кипенно-белую юбку в мелкую складку длины мини. Блондинка дополнила ее коротким джемпером с акцентными синими полосками на манжетах, вороте и подоле. Принтованный свитер с круглым вырезом Летучая скомбинировала с темно-синей бейсболкой и белоснежными кедами.

К слову, ранее юбкой в складку похвасталась актриса Анна Снаткина. Вот только у артистки изделие было черного цвета. Однако это не помешало стилисту похвалить Снаткину за фэшн-выбор.

«День начинается с вертолетной прогулки», — похвасталась Летучая.

«Красотулечка какая», «Первая леди мира», «Какая же вы прекрасная!», «Словно девочка!» — написали фолловеры Летучей в комментариях под фото.

Напомним, ранее Лена Летучая появилась на концерте Måneskin в тотально черном образе. Таким способом знаменитость поддержала тренд на монохромные луки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.