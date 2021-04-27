Прямо на воде: Летучая вслед за Рудковской похвасталась шикарным завтраком на Мальдивах

Мальдивы в этом сезоне пользуются особой популярностью у российских звезд. Недавно здесь отдохнула Клава Кока в компании мамы, бабушки и дедушки. Звезда радовала своих поклонников многочисленными снимками в бикини и роликами с веселыми родственниками.
Яна Рудковская не стала на островах изменять себе и по прилету практически сразу запостила свой роскошный завтрак, который звезде подали на плавающем подносе прямо в воду. Балансируя на волнах, продюсер призналась, что есть в море не очень-то удобно. Но выглядит такая трапеза крайне эффектно.
Елена Летучая, тоже оказавшаяся на райских островах, вслед за Яной похвасталась в Instagram перед поклонниками своей утренней яркой закуской. На подносе ведущей можно было разглядеть свежеиспеченные круассаны, зажаристые тосты, фрукты, сок и шампанское. В общем – классика жанра.
«Какие Мальдивы без плавающего завтрака», — подписала она фото в блоге.