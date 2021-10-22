«Мы должны быть вместе»: Авербух ответил, зачем пригласил Милохина в «Ледниковый период»

Знаменитый фигурист отметил, что Даня — не просто выскочка из Интернета.

Почему тиктокера Даню Милохина, который даже не смотрел «Ледниковый период», пригласили в этот проект? Что худенький 19-летний паренек смог принести спортивному телешоу? На эти вопросы в одном из интервью ответил главный организатор программы Илья Авербух.

«Думаю, что момент с приходом Дани Милохина играет положительно и на нас, и на него, у всех происходит обмен энергиями. Отвергать и отрицать — это проще всего, куда сложнее принять, понять, — рассказал 47-летний хореограф. — Даня сейчас один из лидеров юношеского поколения, я считаю, что все мы должны быть вместе, говорить на одном языке».

Авербух признался, что работать с Милохиным — одно удовольствие. Парень оказался очень послушен, одарен актерскими талантами.

«Говорить, что он просто выскочка из Интернета… Если бы все было так, то таких выскочек получился бы миллион, но Даня — один. Открыть его для зрителей с другой стороны и нам открыться перед ним — это большая миссия нашего проекта», — цитирует Илью издание Wday.

Напомним, что Милохин катается в паре с двукратным серебряным призером Олимпийских игр и чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Ходят слухи, что у молодой пары может быть роман.

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