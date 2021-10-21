Милохин – пионер, а Мельникова с мешком на голове: что покажут в 4-м выпуске «Ледникового периода»

Программа выйдет в эфир 23 октября, в 17.30.

На Первом канале продолжается показ популярного проекта «Ледниковый период». В четвертом выпуске участники шоу будут кататься под музыку российских исполнителей

Оксана Домнина, например, в голубом ситцевом платьице и Кирилл Зайцев в майке-алкоголичке зажигательно покажут номер под «Диалог у телевизора» Владимира Высоцкого.

Агата Муцениеце и Александр Энберт взяли романтичную песню Елены Камбуровой «Дождик осенний».

Екатерина Боброва и Макар Запорожский рискнули выступить в костюмах жирафа и антилопы.

А Никита Пресняков и Наталья Забияко обыграли песню Мумий Тролля «Невеста».

«Никита, ты неплохо катаешься, — сказала Татьяна Анатольевна, — но тебе нужна уверенность. Вон Наташа с тобой вообще ничего не боится».

Аглая Шиловская, вернувшаяся в проект после болезни, собрала немало комплиментов от жюри.

«У вас такой характер, такой стержень! — похвалила Аглаю Пелагея. — У вас огонь внутри. Я уверена, ваш внутренний вектор приведет вас к высоте».

Кстати, в жюри в новом выпуске будут сидеть Пелагея, Андрей Соколов, Максим Траньков, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

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