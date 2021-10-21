«Очень мне нравится, мы так обнимаемся»: Даня Милохин рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой

Серебряный призер Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева стала участницей «Ледникового периода». Компанию на льду 21-летней спортсменке составил самый популярный тиктокер Даня Милохин. Пару уже подозревают в романе.

«Очень она мне нравится. Нравится как девочка… как девушка. Очень она прям такая, очень мне с ней хорошо. Я вот даже сейчас не хотел идти на подкаст. Есть одна причина — нам нужно репетировать, у нас завтра выступление…

Короче, я прям пою с ней, мы так обнимаемся, и мне прям хорошо. Когда мы выступаем, она тоже меня так поддерживает… Я понимаю, что она не сестра, и это могут быть и романтические чувства. Не могу скрывать», — признался Милохин в студии YouTube-шоу «Сережа и микрофон. Подкаст».