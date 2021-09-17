Даня Милохин – на льду: популярный тиктокер стал участником «Ледникового периода»

Восьмой сезон шоу «Ледниковый период» не за горами. Ранее сообщалось, что его участниками стали Дава, Ксения Бородина, Евгения Медведева, Никита Пресняков. А теперь стало известно, что к их числу примкнул и тиктокер Даня Милохин.
Кто составит пару на льду Милохину – пока неизвестно. Полный список участников пока засекречен и будет обнародован в ближайшее время. В эфир Первого канала проект выйдет в октябре.
Кроме того, «Комсомольская правда» пишет, что в числе звезд, которые выйдут на лед, будет и Дарья Мельникова. Совсем недавно она снялась в главной роли в фильме «Соври мне правду», где ее партнером по площадке стал Павел Прилучный.
Ожидается, что ведущими восьмого сезона ледового шоу будут фигуристы Алексей Ягудин и Алина Загитова.
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