«Купальник привлек внимание»: Каменских в трусиках-шторках призывно вильнула гром-бедрами на пляже

Настя Каменских является известной певицей. Она объездила много стран с гастролями. Вот уже два года артистка строит сольную карьеру и даже поет на испанском языке. Как и раньше, рядом с ней находится Потап, но уже как муж и продюсер. Каменских не перестает работать на своей фигурой. Она занимается спортом и зачастую надевает наряды, которые подчеркивают красоту ее форм.

Этой осенью Потап привез жену в ОАЭ на отдых. Она устраивают прогулки и свидания. Но большую часть времени певица загорает на пляже. Каменских для жаркого курорта выбрала смелый купальник. Она запечатлелась в лифе и трусиках-шторках алого цвета. Если на фото артистка просто купалась, то потом она сняла видео, на котором виляла пышными бедрами на глазах у своего мужа.

При этом певица засветила округлый бюст, а бикини натянула до талии. Поклонники были впечатлены смелыми кадрами. На этот раз многие не только восхитились формами Насти, но и подвергли ее критике.

«Ого, живот втянула», «Теперь понятно, почему сегодня надел на нее восточное платье, такое надо прятать», «Настя, ну вы в Эмиратах, стоит вести себя скромнее», «Ну что творит!», «Такие формы не скрыть», «Несуразный купальник привлек внимание», «Фигурка просто огонь», «Почему-то хочется вас одеть», «Пошло и вульгарно. Трусы трещат», — стали писать пользователи Сети.

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