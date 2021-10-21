«Видно не только орех»: Каменских в трусиках-танго засветила всю красоту «сдобных форм»

Настя Каменских давно стала популярной певицей. Она исполняет задорные треки, которые часто сопровождаются зажигательными танцами. Даже после свадьбы с Потапом артистка не перестала снимать пикантные клипы и носить откровенные наряды. Она предпочитает подчеркивать достоинства своей фигуры. Певица не раз сталкивалась с критикой, но звезда предпочитает не обращать внимание на хейтеров.

Недавно Настя отдохнула в Дубае. Она прогуливалась в мини-юбке по городу. Брюнетка без стеснения дефилировала на публике. А теперь она поделилась пикантным кадром, на котором грациозно купается в воде. Певица предстала в алом купальнике, в трусиках-танго и откровенном лифе. Каменских блеснула пышными формами в намокшем бикини. Она грациозно изогнулась в море.

Поклонники были сражены тем, как выглядит жена Потапа. Многие отметили, что у нее фигурка, как у американских звезд Ким Кардашьян и Карди Би. «Красивая ухоженная женщина», «Классный загар», «Как красиво», «Повзрослевшая Моана», «Такая пышечка», «Видно не только орех», «Постыдилась бы», «Сдоба, как у Ким», «Просто идеальная картинка», — прокомментировали пост подписчики.

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