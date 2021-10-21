«Впереди меня идет шейх»: Каменских облачилась в восточное платье абайя и покрыла голову платком

Настя Каменских выступает на сцене уже больше 15 лет. Она всегда любила исполнять зажигательные песни. Вместе с Потапом артистка обрела популярность. И хоть они пели, что «не пара», два года назад сыграли свадьбу. Этому очень обрадовались поклонники дуэта, так как всегда подозревали, что между ними есть чувства. Теперь Настя строит сольную карьеру, а муж стал ее поддержкой и продюсером.

Даже после свадьбы Настя часто публикует пляжные фото и облачается в максимально женственные наряды. Но на днях они приехали в ОАЭ. Несколько дней пара провела в Дубае, а потом прилетела в Абу-Даби. Там певица неожиданно предстала в восточном платье абайя и покрыла голову платком. При этом она была практически без макияжа.

«Мы приехали посмотреть одну из самых знаменитых мечетей в Абу-Даби. Нас заставили приодеться. Например, впереди меня идет шейх и этот так шейх хочет, чтобы я такое носила каждый день. Ему нравится, что я закрытая и открываюсь только дня него, но, Леха, фигушки», — пояснила звезда.

В наряде шейха был Потап. Он сопровождал супругу. Они вместе увидели белоснежную мечеть, в которой ранее уже побывали многие другие звезды, к примеру, Алсу.

Поклонники посчитали, что такой образ идет артистке. «На Жади из „Клона“ похожа», «Красивое место. Красивая женщина. Красивая одежда», «Начинаю понимать наряды мусульманских женщин», «Настя, вам очень идет это платье», «Такая разная Настя», «Как же тебе идет», «Потрясающая эстетика. Роскошная атмосфера», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.