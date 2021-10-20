Настя Каменских в мини-юбке и модных босоножках блеснула «сочными» формами в Дубае

Певица вместе с мужем проводит отпуск в ОАЭ. Она выбрала дерзкий лук для вечернего променада.

Настя Каменских является популярной певицей. Она привыкла выступать на сцене в пикантные нарядах. Артистка уже несколько лет строит сольную карьеру. После свадьбы с Потапом она не поменяла стиль в одежде. Примечательно, что певица похудела и теперь поддерживает себя в форме. При этом она не боится одеваться в мини-юбки и короткие платья. На съемки украинской версии шоу «Танцы со звездами» Настя пришла в латексном платье.

А на днях певица уехала отдыхать с мужем в ОАЭ. Уже несколько дней она находится в Дубае. Каменских загорает и набирается сил для гастролей. Вечером 19 октября она отправилась гулять по центру города. Для променада брюнетка выбрала футболку цвета хаки и облегающую мини-юбку с сумкой Prada. Также ее аутфит дополнили трендовые босоножки на шнуровке с квадратным мысом.

Наряд не только визуально подчеркнул ее загорелые ноги, сделав их длиннее, но и скрыла изъяны. Юбка и футболка на завязке замаскировали слегка выпирающий живот. Макияж в нюдовых тонах дополнил образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каменских. «Мне нравится этот наряд», «Босоножки зачетные», «Да, такая у тебя особенная фигурка», «Настя всегда выглядит женственно», «Тут обувь решает все», «Не коротковато для ОАЭ?», «Вы же сразите всех мужчин», «Настя, ну это просто шикарно», «Массивный орех, сочный», — стали писать пользователи Сети.

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