«Мы трезвые!»: Кудрявцева в черном платье-футляре поцеловалась с Лолитой на публике

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она ведет несколько передач на ТВ, а также ее часто приглашают вести концерты и мероприятия. Обычно Лера не появляется на вечеринках и праздниках друзей, так как предпочитает проводить время с семьей. Она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и воспитывает дочку Марию. Этой осенью блондинка еще больше работает.

Накануне Лера провела время на съемках. Она поделилась кадрами с шоу «Суперстар». Телеведущая стала членом жюри вместе с Вячеславом Добрыниным, Машей Распутиной и Сергеем Соседовым. Для такого случая блондинка облачилась в черное платье-футляр с белыми рукавами-фонариками. Она представила своих коллег и призналась, что судейство идет хорошо. Ведущей шоу стала Лолита Милявская, которая облачилась в короткое платье.

После эфира Кудрявцева решила снять видео для Николая Баскова, который отмечал юбилей. Она вышла на сцену.

«Коля Басков, мы тебя все поздравляем с 45-летием. Вот мы с Лолочкой», — сказала Лера. «Мы трезвые!» — предупредила певица. «Сейчас все закончится и вы выпьем за твое здоровье!» — продолжила телеведущая «А пока нам горько! За Баскова!» — объявила Лолита и поцеловалась с Лерой.

Зал бурно отреагировал на произошедшее. Многие также восхитились тем, как выглядят телеведущие. Как известно, Кудрявцевой 50 лет, а Милявской — 57. «Какие классные», «Ух, это просто огонь», «Просто миленькая Лера, такая искренняя», «Красивые очень! У Лолы ноги просто шикарные», «Ох, какой поцелуй», «А тут горячо и без Баскова», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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