«Можно тебя поцеловать?»: Кудрявцева в мандариновом брючном костюме очаровала Привольного

Телеведущая появилась в ярком образе в студии «Звезды сошлись». Напарник обратился к ней со смелым вопросом.

Лера Кудрявцева работает на телевидении уже длительное время. На ее глазах взрослели и обретали популярность многие артисты. В этом году телеведущая отметила 50-летие. Она скрывает, что сначала переживала, но потом поняла, что у нее есть еще порох в пороховницах. Блондинка любит наряжаться не только на работе, но и дома. А свободное время она посвящает семье, в частности трехлетней дочке Марии.

Но после отпуска в Болгарии Лера вернулась к работе. Теперь она регулярно ездит на съемки. 14 октября телеведущая запечатлелась в гримерке с Антом Привольновым и командой. Она позировала в костюме-тройке мандаринового цвета с удлиненным жакетом. Кудрявцева в кадре появляется на каблуках, но потом сразу переобувается, чтобы чувствовать себя комфортно.

После съемок «Звезды сошлись» Привольнов заснял ее в коридоре и решил задать смелый вопрос. Ответ его изрядно удивил.

«Все спрашивают: как Лера ко мне относится. Сейчас проверим. Лера, можно тебя поцеловать?» — сказал он. «Нет!» — воскликнула она «А почему?» — спросил Антон. «Пандемия! Где ты ходишь, я не знаю! Шандарахаешься», — пояснила звезда, смеясь.

Поклонники посчитали милым, что коллеги находят повод для веселья. Многие также восхитились ярким нарядом Кудрявцевой. «Обожаю Леру. Потрясающая энергетика в сочетании с умом», «Очаровала Антона», «Главное, что не из-за мужа», «Какие классные», «Лера, костюм роскошный», «Тебе идет не только розовый, теперь это видно», «Какая яркая парочка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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