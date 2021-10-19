«Моя любимая»: Кудрявцева в черном платье с пышным жабо отметилась на съемках с Долиной

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на ТВ. Она является одной из самых известных телеведущих в стране. Сама блондинка признавалась, что ей нравится ее работа, а также шоу, которые она ведет. В этом году Лера отпраздновала 50-летие, но ее стройной фигуре могут позавидовать даже модели. Более того, она выглядит гораздо моложе многих сверстниц.

Обычно на съемках ей подбирают образы стилисты. Недавно Кудрявцева похвасталась костюмом оранжевого цвета. А вот для концертов и светских раутов она одевается сама. Уже несколько недель телеведущая ездит на шоу «Суперстар», где стала одной из судей. Недавно на съемках она отметилась с Лолитой Милявской. Они даже поцеловались, готовясь отмечать юбилей Николая Баскова.

А вот на очередных съемках Лера появилась в черном платье с жабо и брошкой. Наряд подчеркнул тонкую талию блондинки. Она покрасовалась в зеленой зоне, а потом засняла коллег. Среди членов жюри была Лариса Долина.

«С одной съемки на вторую съемку. Короче, вот так. Лорик, моя рыбочка любимая», — сказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие также одарили комплиментами Лариса Александровну, которая похудела в этом году больше чем на 20 килограммов. «Какие классные», «Лера, ваш наряд бесподобен», «Так мило, когда звезды дружат», «Ваше платье такое красивое», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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