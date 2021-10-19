«Намокшей ракушкой к народу»: Каменских в модном бикини засветила «сдобные» прелести в Дубае

Настя Каменских давно стала популярной певицей. Если раньше она выступала в дуэте с Потапом, то теперь строит сольную карьеру. Влюбленные скрывали свой роман, но после пышной свадьбы уже не стесняются демонстрировать чувства на публике. Накануне они отпраздновали годовщину со дня росписи. По такому случаю пара устроила романтическую поездку, улетев в Дубай.

На этот раз Каменских решила подразнить поклонников пляжными фото. Она облачилась в модный купальник неонового цвета. Лиф и трусики-галочки подчеркнули достоинства ее фигуры и визуально вытянули ноги. Певица позировала на фоне неба и зонтов. Она обнажила плоский живот. Пикантности придал ракурс, с которого был сделан кадр.

Позже Настя искупалась и позировала уже в намокшем купальнике с каплями воды на теле. Смелые фотографии взбудоражили поклонников. Многие одарили комплиментами артистку. Напомним, что она похудела к свадьбе и старается поддерживать себя в форме.

«Ого! Цвет купальника и загара», «У вас элементарного стыда нет», «Вот это ракурс», «Намокшей ракушкой к народу», «Ох, какой пирог», «Красота-то какая!», «Хороша», «И что тут лучше купальник или фигурка?», «Ну слишком пикантно», «Настя, пора будить скромность», «Показала уже все», «Настя, ну прекрати так делать», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.