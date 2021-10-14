«Вот это персик»: Каменских в шелковом платье-халате свела с ума фанатов, изящно оголив прелести

Настя Каменских в свое время стала знаменита, когда начала петь в дуэте с Потапом. Они выпускали хит за хитом. Поклонники часто подозревали, что между коллегами есть сильные чувства, но только в2019 году влюбленные сыграли свадьбу. После этого они уже не скрывали своих отношений. Теперь артистка выступает сольно, но муж поддерживает ее во всем. Примечательно, что даже после замужества она продолжила одеваться в пикантные наряды и публиковать фото в бикини.

Свой отпуск Настя проводит в Испании. Уже несколько дней она путешествует по этой стране. Певица 13 октября оказалась в Валенсии, где супруг повел ее на свидание. Для такого случая артистка принарядилась. она решила подчеркнуть свои формы, надев колготки и шелковое мини-платье на запах. Наряд похожий на халат с акцентом на талии едва прикрыл прелести ее фигуры.

Каменских оголила ложбинку греха, а также показала пышные бедра. При этом ее талия казалась осиной. Певица принимала соблазнительные позы и призывно танцевала.

Поклонники восхитились грациозностью артистки. При этом некоторые осудили ее за откровенное видео. «Какая крашиха», «Ой, вот это талия», «Оу, полегче!», «Какой огонь», «Взбудоражила на ночь глядя», «Вот это персик», «Где ты прятала такую талию», «Красивый лучок», «Для Потапки танцуешь?», «Это выглядит вульгарно, Насть», «Ну прям горяча», — прокомментировали пост подписчики.

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