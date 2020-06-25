«Потайные комнаты»: Наталья Рудова показала дизайнерский ремонт в своей квартире

Актриса впервые пустила журналистам в свое новое жилье, где не так давно сделала ремонт по правилам золотого сечения.

Наталья Рудова не так давно завершила ремонт в своей новой квартире в Москве. Девушка давно мечтала о собственном жилье, поэтому тщательно отнеслась к каждой детали. Несколько раз актрисе пришлось переделывать ремонт, чтобы добиться идеала. По словам девушки, она любит разбрасывать вещи, поэтому попросила все пространство организовать так, чтобы в каждом углу был скрытый шкаф или полочки, куда она могла бы все убирать.

Для YouTube-канала PeopleTalk Рудова провела экскурсию по своей квартире. Все комнаты у нее выполнены в светлых тонах. Коридоры ведут в гостиную, совмещенную с кухней. В этих коридорах есть скрытые двери, а также шкафы.

«Это большой холл. В принципе, квартира сделана по принципу золотого сечения: одно пространство насаживается на другое. Ты заходишь в помещение и тебе очень комфортно, правильно выстроена сама история дизайна этой квартиры. Один проход перерастает во второй, потом в третий. Здесь, кстати, потайные комнаты, потайные двери. Обычные просто не вписывались», — рассказала актриса.

Кухня выполнена в современном стиле со скрытым холодильником. Впереди есть стол-бар, где артистка выставила не только фотографии, но и напитки. Отдельно в шкафу девушка хранит запасы еды, которые остались после карантина. У нее много сладостей без сахара, так как она следит за фигурой. В гостиной стоит бирюзовый диван и круглый журнальный столик. Пространство она старается не загромождать.

Наталья позволила заглянуть в ее гардеробную. Там у нее хранятся платья, костюмы, жакеты, украшения и сумки. В гостевой комнате она установила два шкафа. В одном она хранит вечерние платья, а во втором туфли. Также в отдельном шкафу хранятся кроссовки и солнцезащитные очки. Артистка не показала лишь свою спальню и ванную комнату.