«Доброе утро»: полуобнаженная Рудова случайно засветила «лисьи носики»

Наталья Рудова продолжает свою борьбу с лишними на ее взгляд килограммами. Все дело в том, что летом актриса отдыхала в Европе, где набрала лишний вес. Правда, фанаты отмечают, что она в шикарной форме. Сама же блондинка хочет избавиться от ненужных сантиметров.

В своем инстаграм она с завидной регулярностью делится с подписчиками кадрами, на которых позирует в бикини или открытой одежде. На этот раз Наталья появилась в кроп-топе и коротких шортиках, случайно засветив «лисьи носики».

«Доброе утро», — подписала фото Рудова.

Напомним, прошедшим летом Наталье исполнилось 38 лет. Популярность эффектная блондинка получила благодаря роли в сериале «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х.

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