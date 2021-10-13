Оголилась в ответ: Рудова на слухи о беременности подразнила фигурой в мини-бикини

Красотка погладила себя по животу и пошутила: «Да, 9-й месяц».

После того, как многие фанаты заметили, какой пышной стала грудь актрисы Натальи Рудовой, пошли слухи о ее беременности. Якобы, не может быть, чтобы худеющая девушка не теряла объемы во всех местах, включая бюст. Сама звезда признавалась, что у нее за последнее время ушло 5 килограммов.

Чтобы ответить хейтерам, Рудова разделась и показала свою талию. Красотка в мини-бикини погладила себя по плоскому животику, покрутилась перед зеркалом и пошутила на вопрос о наличии беременности: «Да, 9-й месяц».

К слову, это уже не первый раз, когда звезду сериалов подозревают в «интересном положении». Буквально в прошлом году в Сети даже появились снимки Натальи с животом. На что девушка усиленно начала качать пресс.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!