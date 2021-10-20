«Девушка-пожар»: Виктория Лопырева в бикини цвета темной ночи обнажила изящные бедра

Модель показала себя во всей красе на курорте.

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Она не раз украшала обложки глянца.Теперь блондинка не только является телеведущей, но и часто организовывает разные мероприятия. При этом она не скрывает, что также продолжает участвовать в фотосессиях. В 39 лет светская львица продолжает поддерживать себя в форме.

Недавно Виктория снова приехала в Дубай. Она организовала гала-ужин в русском стиле в рамках фестиваля. Блондинка появилась в роскошном вечернем платье на празднике. А вот на следующий день модель смогла расслабиться и позагорать на пляже. Блондинка запечатлелась в купальнике цвета темно ночи. Лиф с тесемками обладает эффектом визуального увеличения бюста.

Лопырева позировала в бикини, накинув на плечи тунику. Она блеснула стройными ногами и рельефным животом у бассейна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили модель комплиментами. «Ух, какая!», «Это безумно красиво», «Какие у вас точеные формы», «Виктория, вы богиня сердец», «Как можно так выглядеть?», «Ну вы вдохновляете нас», «Такая нимфа»,«Девушка-пожар», «Очень соблазнительный купальник», «Привлекаете внимание всегда», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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