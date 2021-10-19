«Подчеркнуло ее женственность»: Лопырева в платье-халате с отложным воротничком предстала на публике

Модель в легком наряде появилась на мероприятии в рамках Expo 2020 Dubai. Образ российской знаменитости оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Виктория Лопырева уже много лет трудится в качестве модели и телеведущей. После победы на конкурсе «Мисс Россия» она стала знаменита. В свое время блондинка встречалась с Федором Смоловым и едва не вышла замуж за Николая Баскова. Однако сердце модели покорил бизнесмен Игорь Булатов. Примечательно, что после замужества она много времени проводит в Дубае.

Обычно Виктория не только отдыхает и ездит на фотосессии. Она принимает участие в организации крупных мероприятий. А последние недели телеведущая готовилась к открытию Russia Fest в рамках Expo 2020 Dubai. Каждый раз она тщательно подбирает образы. Для выступления перед публикой и экскурсии по российскому павильону, она облачилась в платье-халат с узором и белым воротничком. Босоножки и крупные украшения дополнили ее образ.

Наряд подчеркнул тонкие щиколотки Лопыревой. При этом платье выглядело по-летнему ярко. Поклонники посчитали, что образ смотрелся неуместно. Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Чтобы выглядеть классически женственно, в принципе, достаточно надеть платье. По своему предназначению все платья можно разделить на: повседневные, деловые, отдых и праздник. Нежное платье-халат с белым отложным воротничком, с акцентом на талии и вкусном, десертном цветовом сочетании „клубника со сливками“, добавило Виктории нежности и очарования, подчеркнуло ее женственность и даже молодость. Она выглядит свежо, легко, красиво, но одно но… Это платье не соответствует ситуации. Оно больше подходит для повседневного образа или для отдыха. И эта тема поддержана соответствующей обувью. Усугубили ситуацию вечерние украшения, особенно колье, которое предназначено для света софитов.

Это украшение тяжеловато для такого летнего платья, которое выглядит еще более повседневно и простовато на его фоне. Можно было добавить праздника и модного градуса образу, не упрощая платье объемными серьгами кольцами из декоративного жемчуга. Они бы добавили модного объема, поддержали округлость воротничка и невинность и очарование платья», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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