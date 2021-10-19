«Ох, какая»: Лопырева в мерцающем платье-бюстье с разрезом впечатлила публику на гала-вечере

Виктория Лопырева является известной моделью и телеведущей. Она почти 20 лет назад стала обладательницей титула «Мисс Россия», но не перестает восхищать поклонников стройной фигурой и моложавым видом. При этом она стала мамой всего два года назад. Появление сына Марка Лео не мешает ей путешествовать и заниматься организацией разных мероприятий. Так осенью она приехала в Дубай по особому поводу.

Накануне там состоялся гала-вечер с праздничным ужином. Лопырева помогала организовывать это мероприятие, которое прошло в рамках Expo 2020 Dubai. На публике она появилась в платье-бюстье с мерцающими пайетками. Разрез от бедра украшала ткань из органзы. Виктория дополнила эффектный вечерний лук босоножками на шпильке. Она произнесла речь на публике.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Среди гостей также были Нюша с мужем Игорем Сивовым. Он также оценил образ хозяйки вечера.

«Ну просто богиня», «Ох, какая», «Фигурка просто кукольная», «Какие бедра», «Такие точеные формы», «Разрез прям пикантный», «Вы у всех вызываете восторг», «Такая блондинка сразит любого», «Мне так нравится это платье», «Ноги просто роскошные», «Красота во плоти», — прокомментировали кадры подписчики.