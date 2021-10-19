Беременная Нюша в элегантном платье в пол засветила налившийся бюст на светском вечере

Певица стала гостьей на гала-ужине в Дубае. Она вышла в свет вместе с мужем Игорем Сивовым.

Нюша не скрывает, что любит музыку и готова и дальше создавать хиты. Однако в этом году она поставила творчество на паузу и почти перестала выступать. Летом певица объявила, что снова беременна. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Симба. Примечательно, что, несмотря на свое интересное положение, артистка ведет активный образ жизни и много путешествует.

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Еще недавно Нюша была в Париже, где гуляла с наследницей. Теперь она приехала в Дубай. Певица решила поддержать свою подругу Викторию Лопыреву, которая организовала гала-вечер с ужином в русском стиле. Для выхода в свет артистка облачилась в мерцащее платье с пол золотистого цвета. Наряд имел разрез в области живота и глубокое декольте. Туфли на каблуке дополнили ее лук.

Сивов сопровождал супругу. Он открыл ей дверь в автомобиле. Потом пара разместилась за столиком. Нюша даже не пыталась прятать налившийся бюст. Она то и дело снимала себя на камеру. В этот вечер певица получила много комплиментов.

Поклонники тоже были сражены не только вечерним образом звезды, но и ее формами. «Какая роскошная», «Вот как надо сиять, когда ждешь ребенка», «Безумно красивая», «Ох, какие формы», «Грудь просто на выкат. Очень смело», «Ну ты там всех затмила», «Беременяшка в образе дивы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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